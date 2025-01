Oasport.it - Lorenzo Musetti e il tabù Australian Open da sfatare: tradizione negativa a Melbourne e occasione per la classifica

Leggi su Oasport.it

e gli, un amore per il momento mai sbocciato. Il tennista toscano non è mai riuscito ad esprimersi al massimo nel primo Slam dell’anno, ottenendo praticamente solo delusioni nelle tre partecipazioni in tabellone principale. Eppure nel 2019trionfava proprio sui campi di, conquistando il torneo juniores e diventando a 16 anni il più giovane italiano di sempre a conquistare uno Slam nella categoria juniores.Nel 2020 e 2021 sono arrivate due sconfitte nelle qualificazioni, con l’ingresso in tabellone rimandato dunque al 2022. Il sorteggio, però, non ha aiutato il tennista toscano, che si è trovato di fronte subito il padrone di casa Alex de Minaur. Dopo aver vinto il primo set,è poi crollato nei successivi tre, finendo per perdere con il punteggio di 3-6 6-3 6-0 6-3.