Pronosticipremium.com - La magia del derby, dal 2000 chi è dietro vince di più: doppia gioia per Pellegrini

Leggi su Pronosticipremium.com

La testa di Ranieri va subito alla difficile ma fondamentale trasferta di Bologna, mentre nella capitale è ancora fresca la goduria del popolo giallorosso per unvinto con ampio merito. Qualcosa di inaspettato se si guarda ad una classifica che, anche adesso, vede la Lazio al 4° posto, la Roma 10ª ed un distacco di 12 punti tra le due, ma ancora una volta il concetto della stracittadina come partita che fa storia a se viene confermato sul campo. E a ben vedere sono gli stessi numeri a confermare come l’assenza di un favorito sia un must del confronto diretto.Dalad oggi infatti chi partein classificadi più, ribaltando quello che potrebbe essere il pronostico della vigilia. Il bilancio dei 48giocati dice 16 sconfitte per la sfavorita, 13 pareggi e 19 vittorie, a testimoniare come la graduatoria sia un fattore praticamente nullo al fischio d’inizio sul prato dell’Olimpico.