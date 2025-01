Ilfattoquotidiano.it - “Io 19enne, scaricato da FlixBus di notte in tangenziale. Ero completamente solo e senza assistenza”: la denuncia di Giuseppe. L’azienda avvia un’indagine interna

dal pullman in, in tarda serata,ed isolato, “alcun tipo di”. Sarebbe questa la spiacevole esperienza vissuta daDe Nicolo, 19 anni, di Terlizzi, in provincia di Bari, nella serata del 4 gennaio, quando sarebbe stato lasciato dain strada dal suononostante possedesse un regolare biglietto.Il giovane studente e lavoratore era in partenza da Trento e diretto a Bari, con un cambio a Bologna. Ma il suo pullman, “il n. 486, riportava oltre un’ora di ritardo. Alle 19.55, alla fermata di Trento, è arrivato il pullman n. 914. Visto il rischio di perdere la coincidenza a Bologna con il pullman per Bari previsto alle 23.30, ho chiesto all’autista di salire: ha compreso la situazione e mi ha permesso di viaggiare con quel mezzo. A Bologna, mi sono diretto verso il pullman n.