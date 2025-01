Ilfoglio.it - Il Milan vince la Supercoppa italiana e finalmente si è preso le sue responsabilità

La verità, peraltro di Pulcinella, se l'è lasciata sfuggire Theo Hernandez al termine della finale didopo che il suoaveva battuto per 2-3 l'Inter: "Se Fonseca è andato via, non è solo colpa sua. È anche colpa nostra". Il francese è persona umile, non ha voluto aggiungere un "soprattutto colpa nostra", ma tant'è. Parlava al plurale, ma non un plurale collettivo. Un plurale minoritario ma rappresentativo di parte del meglio che ilha in rosa. Paulo Fonseca è stato esonerato, ilha iniziato a correre, soprattutto a rincorrere gli avversari, a conrsi che solo faticando e lottando si puòre. Improbabile che tutto questo sia merito esclusivo del nuovo allenatore Sérgio Conceição, ben più probabile che l'arrivo e la breve permanenza di Paulo Fonseca nellao rossonera fosse un intermezzo sbagliato, un errore di percorso dovuto a una abbaglio di difficile spiegazione.