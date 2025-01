Sport.quotidiano.net - Il Milan vince la Supercoppa, Conceiçao: "Merito dei giocatori"

Riad (Arabia Saudita), 6 gennaio 2025 - Da 0-2 a 3-2: laItaliana prende la via deldopo che l'Inter si era portata sul doppio vantaggio grazie a Lautaro Martinez e Taremi. Poi i rossoneri suonano tre squilli, con Hernandez, Pulisic e Abraham all'ultimo respiro, e sono gli squilli buoni per coronare al meglio l'inizio dell'avventura in panchina di. Le dichiarazioni di Inzaghi Dall'altro lato c'è Inzaghi, che ancora una volta manca l'appuntamento con lae stavolta lo fa con rimpianti ancora più grandi del passato. "Innanzitutto bisogna fare i complimenti al, che non ha mai mollato nonostante il doppio svantaggio. Sul loro primo gol, dovevamo controllare meglio il pallone. Poi abbiamo avuto tante occasioni e lì è stato bravo Maignan. La sconfitta fa male, ma la squadra in questi anni si è sempre rialzata dopo le cadute.