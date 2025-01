Tvzap.it - “Grande Fratello”, comunicato ufficiale per i concorrenti: cala il gelo nella Casa

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,per iil– Gli ultimi giorni sono stati davvero complicati per i: il pubblico ha assistito a discussioni, frasi choc e gesti decisamente sopra le righe. È ormai fuori dubbio che la produzione del “GF” prenderà dei seri provvedimenti che verranno annunciati nel corso della diretta di domani, mercoledì 8 gennaio 2025. Intanto però è notizia di poco fa che agli inquilini è stato fatto avere un, in cui è stata resa nota una pesante penalità. ( dopo le foto)Leggi anche: Belen Rodriguez, pesante frecciata con allusione a De MartinoLeggi anche: “Striscia la Notizia”, Antonio Ricci contro Claudio Baglioni: “É un liberticida”“”,per iilIl “” ha preso un’importante decisione per i prossimi giorni.