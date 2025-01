361magazine.com - Golden Globes 2025: GHD firma il look di Zendaya

Leggi su 361magazine.com

In occasione della celebre serata di premiazione deia Los Angeles due hair stylist hanno scelto i prodotti ghd per curare idi alcune star della serata. Tra le celebrità spiccaCome replicare il beautycheha scelto per la premiazione deiGlobe a Los Angeles? La parola d’ordine è senza dubbio performance, che porta ad una definizione e cura dell’acconciatura impeccabili e in stile “vecchia Hollywood”. Il trend, in costante ascesa, è stato inoltre visto su numerose star e celebrities riscuotendo successo tra le addicted.Per permettere all’attrice di sfoggiare una capigliatura perfetta in occasione di una delle Kermesse più importanti dell’anno, il suo team di esperti ha scelto di affidarsi a GHD. Il tema? Glamour della vecchia Hollywood, ma in versione»! Ecco come Coree Moreno ha eseguito il beautydi(assolutamente da replicare).