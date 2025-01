Iodonna.it - “Giacomo Leopardi”, la serie. La clip sulla composizione dell’Infinito

Comincia stasera Leopardi – Il poeta dell’infinito, miniin due puntate diretta da Sergio Rubini (prima sua regia televisiva)vicenda umana e storica del grande poeta Giacomo. Coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie, Rai Com e Oplon Film.La fiction è una grande produzione in costume ambientata e girata tra Recanati, le Marche, Bari e la Puglia, Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna. E restituisce alle nuove generazioni un ritratto inedito pur storicamente coerente di Giacomo Leopardi. Un formidabile genio, in grado di incendiare con i suoi versi non soltanto passioni amorose ma anche ideali politici. Poeta libero e avverso al compromesso che ha sfidato il suo tempo, l’invasore austriaco, la Chiesa e gli stessi fondatori del nascente stato italiano.Protagonista dellaè Leonardo Maltese, già apprezzato nei film Rapito di Marco Bellocchio e Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, per i quali ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri D’Argento 2023.