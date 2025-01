Quotidiano.net - Furto da mezzo milione di euro alle poste: altro colpo della banda del buco nel Napoletano

Napoli, 7 gennaio 2025 - Undadidi Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Ad entrare in azione è stata la 'del’: i ladri sono entrati passando dfognature. Hanno scavato un tunnel fino all'ufficio postale e da lì hanno svaligiato la cassaforte e il bancomat. La settimana scorsa, sempre a Castellammare, i carabinieri erano riusciti a sventare unalla filiale di Credit Agricole con lo stesso modus operandi. Cosa è succeso Ilè stato messo a segno durante il weekend dell'Epifania. Stamattina a Castellammare di Stabia, su segnalazione del direttore, i carabinieri sono intervenuti per ilconsumato nell'ufficio postale di via Bonito di Castellammare di Stabia. Secondo quanto si apprende, i ladri si sarebbero introdotti attraverso un tunnel scavato sottoterra e che collegava la rete fognaria ai locali interni dell’ufficio postale.