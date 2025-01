Pronosticipremium.com - Fattore Saelemaekers, la Roma lo vuole ad ogni costo: due contropartite per il Milan

Che Ranieri avesse simil poteri magici era risaputo, ma riportare ordine e serenità nell’ambientesembrava un’impresa troppo grande anche per lui. Niente affatto invece, perché tolto lo scivolone di Como la squadra si sta comportando ottimamente, tanto dal punto di vista tecnico quanto caratteriale, e i risultati si vedono. Il derby vinto ha mostrato tutta la qualità di giocatori che non sembravano loro, da un Dybala mai così pimpante ad un Pellegrini ritrovato, fino ad una difesa finalmente sul pezzo e alinaspettato Alexis.Arrivato quasi in sordina nel mercato estivo, e fuori per quasi due mesi durante il mandato di Juric, il belga era stata un’esplicita richiesta di De Rossi, ed ora se ne colgono i motivi. Un giocatore poliedrico che ha stregato Ranieri grazie alla sua duttilità, che ha permesso ai giallorossi di risolvere il problema esterno destro, ruolo non adeguatamente rinforzato nello scorso mercato.