Eccellenza / Mistura e Palmieri al Fabriano Cerreto

I due, difensore e trequartista o seconda punta, non sono stati ancora ufficializzati ma per mister Mariotti sarebbero due pedine fondamentali per provare a dare un volto nuovo e concreto alla squadra, 7 gennaio 2025 – La sconfitta casalinga di domencia scorsa delcontro l’Urbino ha accelerato la corsa ai rinforzi per provare a dare un volto diverso e più concreto alla squadra allenata da mister Mariotti.I nomi che sono sul mirino del club cartaio sono.Enrico, difensore centrale, ha iniziato la stagione a Matelica, Federico, trequartista o seconda punta, al Montegranaro.I due sarebbero di assoluto gradimento per il mister considereato anche che con il difensore centrale ha vissuto stagioni importanti all’Atletico Gallo Colbordolo e Fossombrone.