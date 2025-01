Ilfattoquotidiano.it - Che fine ha fatto Blomqvist? Ha vinto Masterchef e ha una pizzeria tra le migliori 50 d’Europa: “Quelle cene con Ancelotti…”

“Ho impiegato dieci anni per trovare la mia strada, ora sono davvero felice: ho infornato 600 pizze lungo tutta la giornata. In Svezia, il primo dell’anno, abbiamo il Pizza Dagen, il giorno della pizza. Una tradizione”. Jesper, ex centrocampista che ha vestito le maglie di Milan, Parma e Manchester United tra le altre, si è costruito una nuova vita al di fuori del calcio. E non potrebbe esserne più entusiasta. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore campionecon i Red Devils nel 1999 racconta di aver aperto unadopo messo da parte le esperienze come commentatore e allenatore.“Volevo qualcosa di mio. Prima di rilevare il locale ho studiato il mondo della gastronomia per più di un anno. Ho imparato a fare perfino i caffè“, ammette lo svedese. “Poi, insieme a un socio, ho scelto questo locale sull’isola di Lidingo, a un’ora di macchina da Stoccolma.