Pronosticipremium.com - Bologna-Roma, probabili formazioni: conferme per Ranieri

Il 2025 è iniziato come meglio non poteva per la. I giallorossi hanno infatti battuto per 2-0 la Lazio, in un derby disputato alla perfezione e portato a casa con merito. L’obiettivo ora è proseguire su questa strada e continuare a mettere in cascina punti pesanti, avvicinandosi sempre di più a quel 7° posto che vorrebbe dire Conference League. I capitolini non hanno tempo da perdere e devono già iniziare a pensare alla prossima gara con il, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara. Un match estremamente delicato, contro un avversario che è rimasto ai piani alti del nostro campionato.I felsinei hanno vinto il match d’andata all’Olimpico per 3-2 contro la Lupa, che al fischio finale decise di esonerare Ivan Juric. Da quel momento, Claudioha riportato serenità nell’ambiente ed ha ridato certezze nello scacchiere della squadra.