Metropolitanmagazine.it - Blinken in Asia: alleanze USA, missili e minacce Globali

Mentre le tensioni geopolitiche nel Pacifico crescono, Antonyvisita l’. A Tokyo, il Segretario di Stato americano uscente mostra il suo ultimo tour internazionale per consolidare le relazioni con gli alleati storici. Ma il viaggio non è privo di controversie.ine la risposta di Tokyo: trae diplomaziaLa visita di Antonya Tokyo si inserisce in un contesto di rafforzamento delle relazioni tra Stati Uniti e Giappone. L’incontro con il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha avuto come tema centrale l’approvazione della vendita di armi. Il tutto per un valore di 3,5 miliardi di euro:a medio raggio, equipaggiamenti e formazione inclusi.Un accordo di grande rilevanza strategica che non è passato inosservato a Pechino. La Cina ha espresso preoccupazione, sostenendo che queste forniture possano destabilizzare l’area.