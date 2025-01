Laspunta.it - Beni confiscati: il Comune di Cisterna concede in uso un immobile per fini sociali

Ildiintende affidare in uso unconfiscato alla criminalità organizzata affinché venga utilizzato per una finalità sociale. E’ stato infatti pubblicato sull’albo pretorio l’avviso pubblico per la concessione in uso a titolo gratuito dell’ubicato in via Val di Cece, località Sant’Ilario, che è composto da un’abitazione con un portico frontale al piano rialzato e alcuni locali di pertinenza al piano seminterrato. L’edificio si trova su un lotto di terreno recintato di circa 500 metri quadrati.Possono avanzare richiesta di concessione in uso a titolo gratuito per finalità rigorosamente di carattere sociale comunità anche giovanili; enti e associazioni; organizzazioni di volontariato; cooperativee comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti; associazioni di protezione ambientale.