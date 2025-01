Sport.quotidiano.net - Basket serie B. OraSì, urge correre ai ripari. Subito un play e uno straniero

E adesso l’deveai. La sconfitta arrivata sul campo di Salerno (la sesta consecutiva) in una gara più difficile da perdere che da vincere, deve per forza portare ad un veloce cambio di assetto della squadra, perché così la crisi potrebbe addirittura far scivolare i giallorossi all’ultimo posto tra poche settimane. Occorre al più presto un nuovoche sostituisca Tyryshnyk, non assolutamente idoneo per gli schemi della squadra, e magari anche unmaker che possa dettare il gioco visto che nel roster manca un vero regista. Le finanze però non permettono due innesti e dunque il profilo dovrà essere unguardiache possa davvero fare la differenza, avendolo possibilmente già domenica nella difficile trasferta a Chiusi. A questo roster manca l’esperienza e un uomo che possa risolvere le partite nei momenti difficili e rianimare il gruppo quando entra in crisi.