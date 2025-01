Ilgiorno.it - Atti osceni davanti a una donna. Caccia al colpevole con le telecamere

nei confronti di unain una via del centro storico di Sant’Angelo Lodigiano. Il grave episodio si sarebbe consumato alcuni giorni fa con protagonista, suo malgrado, unache, mentre si accingeva ad entrare nell’abitacolo della propria autovettura lasciata in un posteggio, si è vista di fronte a sè un individuo giovane, forse nord africano. Lo sconosciuto si è calato i pantaloni ed è poi scappato. La vittima, sconvolta, ha subito chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri i quali si sono immediatamente messi sulle tracce dello sconosciuto il quale, da quanto sembra, non sarebbe ancora stato rintracciato. Al vaglio, oltre alla testimonianza diretta, anche la rete dipresenti in zona e che possono fornire indicazioni utili per le indagini.