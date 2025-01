Thesocialpost.it - Anna uccisa dal marito Andrea, lui si suicida in carcere

Paltrinieri, 49 anni, detenuto presso la casa circondariale di Sant’a Modena, è stato trovato morto nella sua cella. L’uomo, incarcerato dal giugno 2024 per l’omicidio della ex moglieSviridenko, si sarebbe tolto la vita inalando gas. La notizia del suicidio è emersa nella mattinata di oggi, martedì 7 gennaio.Un passato segnato dal femminicidioPaltrinieri era stato arrestato dopo essersi consegnato spontaneamente ai Carabinieri di via Pico della Mirandola a Modena, confessando di aver strangolato l’ex moglie, una quarantenne di origini bielorusse. Il corpo della donna era stato trovato nel furgone dell’uomo, parcheggiato nei pressi della caserma. L’omicidio era avvenuto poche ore prima di un’udienza a Innsbruck, dove si sarebbe discusso l’affidamento dei due figli della coppia.