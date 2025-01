Movieplayer.it - ACAB: Netflix svela nuovo trailer e data d'uscita della serie tratta dal film di Stefano Sollima

Questo 2025 si apre con unatra le più attese dell'anno,dall'opera letteraria di Carlo Bonini Poche ore fa,ha diffuso in streaming ile lad'diche funge da sequel all'omonimodi. La, diretta da Michele Alhaique, con protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi, èdall'opera letteraria "" di Carlo Bonini edita in Italia da Giulio Einaudi Editore.farà il suo debutto in streaming sulla piattaforma digitale il 15 gennaio 2025. L'adattamento perè stato ideato da Carlo Bonini e Filippo Gravino e scritto da Filippo Gravino, Carlo Bonini, Elisa Dondi, Luca Giordano e Bernardo .