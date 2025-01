Lanazione.it - Vai Ternana Ospita il Pontedera e sogna l’allungo

L’anno del centenario si apre con la possibilità di staccare il Pescara. Ma c’è anche l’obbligo di tenere a distanza la Torres che ieri ha battuto il team abruzzese e appare in rimonta. Le Fere sfideranno ilconoscendo inoltre il risultato di Virtus Entella-Rimini in programma alle 15 odierne. "È un anno importante per la Società – commenta Ignazio Abate – e speriamo di riuscire a toglierci grandi soddisfazioni. Faccio i complimenti alla squadra. Dopo Pescara abbiamo staccato soltanto tre giorni e tutti hanno inviato la documentazione del lavoro svolto. Prima di Capodanno ci sono stati due giorni con carichi di lavoro molto elevati e le partite dopo la sosta sono sempre delle incognite. Ci vuole una prestazione feroce per dare un primo segnale a noi stessi. Dobbiamo alzare ulteriormente il livello, ripartendo dalle nostre certezze.