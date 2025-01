Gqitalia.it - Timothée Chalamet ci ha dato il primo assaggio del Tom Ford di Haider Ackermann ai Golden Globe 2025

Da quando, a settembre,è stato annunciato come nuovo direttore creativo di Tom, era solo questione di tempo prima che si riunisse ancora una volta con il suo amico di lunga data,, che il celebre designer ha vestito regolarmente sin dal suo periodo di fine 2010 presso Berluti. La tanto attesa reunion si è finalmente concretizzata la scorsa notte ai, dandoci la possibilità di sbirciare per la prima volta la visione diper il suo nuovore di lavoro.Una visione relativamente tranquilla, se paragonata agli showtopper cremisi a schiena scoperta degli incontri-Timmy del passato.ha sfoggiato un abito nero elegantemente sottile, punteggiato da una manciata di paillettes scintillanti, forse un sottile cenno a quest'altro memorabile look della Mostra del Cinema di Venezia del 2021, sopra una sobria camicia a righe.