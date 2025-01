Ilgiorno.it - Sanati i debiti, la parrocchia riparte di slancio

Sanata la situazione debitoria dellaCristo risorto. Quel debito di 450mila euro è stato saldato in quattro anni dal parroco don Vittore Bariselli, arrivato a Cassano d’Adda nel 2019 per il suo cammino sacerdotale. Parlando della situazione economica e del futuro dell’oratorio, il parroco racconta: "Il debito dellaCristo risorto è stato risanato già nel 2023 grazie alla generosità deini. La cosa interessante è che, con l’aiuto dei fedeli, oltre ad aver pagato il debito, si sono potute affrontare anche altre spese in occasione del 50esimo anniversario della chiesa Cristo risorto. Si è quindi potuto intraprendere una considerevole sistemazione dell’oratorio e, in aggiunta, porre attenzione anche a tutte le certificazioni". Tutto questo sulle spalle della solaCristo risorto, nonostante l’unionele.