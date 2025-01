Sport.quotidiano.net - Napoli, porte scorrevoli: via Caprile e dentro Scuffet. E Meret rinnova

, 6 gennaio 2025 - Mossa di mercato nuda e cruda o ammiccamento alla scaramanzia? Nella stagione 2022-2023, quella che si sarebbe conclusa con uno scudetto in realtà telefonato forse a partire addirittura dall'autunno, a gennaio ilmette mano alla batteria dei portieri: uno scenario che si sta per ripetere oggi, con Alexancora unico totem inamovibile e alle sue spalle la bagarre. L'intrecciocon il Cagliari All'epoca a salutare, direzione Fiorentina e praticamente senza presenze ufficiali in azzurro, fu Salvatore Sirigu, pronto a essere rimpiazzato da Pierluigi Gollini, che arrivava proprio dai viola ma con l'affrancatura della casa madre Atalanta. Via un estremo difensore molto esperto, e forse neanche tanto integro fisicamente, eun allora elemento più giovane e pronto all'occorrenza, quasi a voler rimarcare anche in sede di mercato le ambizioni della squadra che in effetti, a distanza di pochi mesi, si sarebbe cucita il tricolore sul petto.