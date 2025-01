Liberoquotidiano.it - Meteo, l'annuncio di Giuliacci: "Vortice di gelo e neve sull'Italia", quando saremo colpiti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Come aveva già annunciato il colonnello Mario, ecco che puntuale è arrivata la perturbazione dell'Epifania. Il Nord in queste ore è colpito dalla pioggia e da una drastico calo delle temperature. Ma non è finita qui. E così su.it il colonnello spiega che cosa accadrà nei prossimi giorni: "La vera rivincita dell'inverno arriverà con una seconda perturbazione che, accompagnata da gelidi venti polari, investirà l'giovedì 9 gennaio, favorendo la formazione di undepressionario che poi, tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio porterà pioggia, vento, freddo esu gran parte del Paese". Attenzione poi al prossimo weekend con un peggioramento sul fronte delle temperature già dalla giornata di sabato: "La massa d'aria gelida al seguito della perturbazione però favorirà, in molte regioni, un ulteriore abbassamento delle temperature che, in gran parte d', faranno registrare valori al di sotto della norma.