Ma che fanno oh? Affari Tuoi accade durante i titoli di coda | il gesto di Paola non passa inosservato

La puntata di domenica 5 gennaio diha visto come protagonista assoluta, la pacchista che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo. Con una partita giocata con astuzia e sangue freddo,è riuscita a evitare le insidie del “dottore” e a portarsi a casa il bottino da 30mila euro, custodito nell’ultimo pacco rosso rimasto sul bancone. La scelta decisiva è arrivata nei momenti finali: “Non accetto il cambio”, ha dichiarato con determinazione.Quando il pacco è stato aperto, il pubblico in studio è esploso in un applauso di gioia, mentre la vincitrice si lasciava andare a un commosso abbraccio con il conduttore, Stefano De Martino. Tuttavia, il vero “colpo di scena” non è stato legato al gioco, ma alla vita personale di. Tra il pubblico, ad accompagnarla in questa avventura, c’era il suo compagno, un uomo decisamente più grande di lei.