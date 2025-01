Quifinanza.it - Legge 104, come funziona il mutuo agevolato per la casa

Leggi su Quifinanza.it

Esistono mutui agevolati per lail Plafondo il Consap per coloro che usufruiscono della104. Il primo è uno speciale finanziamento a disposizione delle banche che aderiscono alla convenzione Cdp-Abi introdotto nel 2013 e ampliato nel 2016. Dà accesso prioritario per l’acquisto di un immobile e per la sua ristrutturazione se nel proprio nucleo familiare c’è una persona che fruisce della104. Il secondo offre invece una garanzia pubblica sulper l’acquisto della prima. Ecco dunque maggiori dettagli suil, su chi può richiederlo e quali documenti presentare.Chi può accedere al PlafondPuò accedere al Plafondla persona titolare di quest’ultima e chi ha a carico una persona che beneficia della104. Grazie a esso si possono richiedere:fino a 100mila euro per la ristrutturazione e il miglioramento della classe energetica di unagià in essere;fino a 250mila euro per l’acquisto di un immobile in classe energetica A, B o C;fino a 350mila euro se si desidera acquistare e ristrutturare un immobile migliorandone la classe energetica.