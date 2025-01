Sport.quotidiano.net - Juve, si cerca il tesoretto per il mercato. E Vlahovic non è intoccabile

Bologna, 6 gennaio 2025 – Undi gennaio non facile per la, così come il suo inizio di stagione. Fuori dalla Supercoppa, in ritardo in campionato, i bianconeri hanno bisogno di rinforzi per la rincorsa nel girone di ritorno, con una Champions da portare avanti, un posto nelle prime quattro da ottenere in Serie A e una Coppa Italia da difendere. Ma ci sono problemi, noti, come la mancanza di un vice, la difficile trattativa per il rinnovo di Dusan e una difesa ai minimi termini e non più solida come un tempo. Tocca a Giuntoli acquistare ciò che serve, e al tecnico trovare il modo di rilanciare ladopo le brusche frenate dell’ultimo periodo. Serve un gruzzoletto.non incedibile Si parte da un presupposto:non è. Il centravanti aveva iniziato bene la stagione, nonostante non avesse le caratteristiche ideali per Motta, poi qualcosa si è inceppato e sono riemerse le solite polemiche attorno al suo rendimento.