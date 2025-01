Metropolitanmagazine.it - Jacques Audiard, regista di Emilia Pérez, racconta i diversi cambi di genere del film

Nel corso della sua carriera trentennale, ilfrancese, vincitore della Palma d’oro, ha realizzato il crudo dramma carcerario “Il Profeta”, hato la passione distruttiva in “Un sapore di ruggine e ossa”, hato la storia dei rifugiati Tamil dello Sri Lanka in “Dheepan – Una nuova vita” ed esplorato i western con il suo debutto in lingua inglese, “I fratelli Sisters”. Il suo ultimo lavoro è “”, un musical poliziesco in lingua spagnola ambientato in Messico con Karla Sofía Gascón nel ruolo della famigerata leader del cartello Manitas del Monte, che finge la propria morte per vivere autenticamente come una donna trans. Il cast include Selena Gomez, che interpreta la moglie tormentata di Manitas, Jessi, e Zoe Saldaña, che interpreta Rita, un’avvocatessa di talento ma oberata di lavoro reclutata daper aiutarla a iniziare una nuova vita.