Sport.quotidiano.net - In vetta. Forlì e Ravenna non rallentano

Si torna in campo, in serie D, dopo il periodo di stop legato alle festività. E inprosegue il testa a testa tra, entrambe vittoriose in trasferta. I risultati: Imolese-Corticella 2-2, Piacenza-Cittadella Vis Modena 4-1, Pistoiese-Fiorenzuola 2-0, Prato-0-3, Sammaurese-0-2, San Marino-Tau Altopascio 0-5, Sasso Marconi-Progresso 1-1, Tuttocuoio-Lentigione 1-1, United Riccione-Zenith Prato 1-3. La classifica:42;41; Tau Altopascio 39; Pistoiese 34; Lentigione 33; Imolese 30; Tuttocuoio 28; Prato 22; Cittadella Vis Modena, Piacenza e Sasso Marconi 21; Progresso e Zenith Prato 19; United Riccione e Corticella 18; San Marino 15; Sammaurese e Fiorenzuola 12.