Impatta il marciapiede con lo scooter, cade e muore giovane 33enne

Tempo di lettura: < 1 minutoPoco prima delle 3 della scorsa notte undel Burkina Faso ma residente ad Acerra è morto in un incidente stradale verificatosi ad Afragola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, ilpercorreva via Saggese in. Come passeggero un connazionale di 30 anni. L’uomo avrebbe colpito il cordolo di un, finendo a terra e morendo sul colpo. Il passeggero, invece, è stato portato presso Ospedale del Mare, in codice rosso. Indagini in corso per chiarire definitivamente la dinamica. L'articoloilcon loproviene da Anteprima24.it.