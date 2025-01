Nerdpool.it - Frank Miller disegna Red Hulk per Marvel Comics

Non ci manca mai l’entusiasmo nel presentare una cover firmata da, soprattutto quando si tratta di osservare come l’artista interpreta o reinterpreta personaggi iconici in uno stile spesso lontano dalle sue opere precedenti. Questa volta parliamo della sua variant cover per Red#1, il nuovo fumetto pubblicato da, scritto da Ben Percy con i disegni di Geoff Shaw, in uscita il 26 febbraio 2025 negli USA. La data di lancio è perfettamente sincronizzata con l’uscita del film Captain America: Brave New World, in cui Harrison Ford interpreterà il Generale Ross, alias Redla copertina di RedRED#1 – VARIANT COVER DICodice prodotto: NOV247108Autori: Ben Percy (testi), Geoff Shaw (disegni),(copertina)Prezzo di copertina: $4,99 USADisponibile in fumetteria: dal 26 febbraio 2025 negli USASinossi:Redesplode in One World Under Doom!Thunderbolt Ross è prigioniero del Dottor Destino in una cella sotterranea, intrappolato insieme a brillanti menti militari, criminali e politiche.