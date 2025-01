Anteprima24.it - Don Patriciello: “Mattarella ha condiviso speranza cambiamento”

Tempo di lettura: 2 minuti“ha apprezzato gli sforzi sin qui fatti e poi, da buon cristiano, haladel”. Lo spiega in un’intervista don Maurizio, parroco di Caivano, dopo la visita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio. “E come noi ha anche commentato con favore l’intervento che si sta organizzando a Palermo sulla falsariga di quanto fatto qui. Tra l’altro è una città cara a entrambi – prosegue -. Ero lì quando la mafia gli uccise il fratello. E oggi sono in stretto contatto con il mio confratello don Antonio Garau, che è impegnato nel progetto”. La visita del capo dello Stato è stata “un’emozione grande. A un certo punto il prefetto mi ha detto: ‘Sta arrivando, viene alla messa, mi raccomando, silenzio totale con tutti, non deve saperlo nessuno’ – racconta don Maurizio -.