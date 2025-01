Oasport.it - Dakar, Carlos Sainz si ritira: danni irreparabili alla Ford dopo la Marathon

si è dovutore d: il campione in carica è stato costretto ad abbandonare il rally raid più prestigioso e importante al mondo al termine della tappa maratona di 48 ore che è stata vinta dal lituano Rokas Baciuska. Il 62enne spagnolo, padre dijr. (ormai ex pilota della Ferrari in F1 e ora prossimo a disputare il Mondiale con la Williams), ha alzato bandiera bianca in Arabia Saudita visto che iriportati dsuaRaptor in seguito a un ribaltamento erano troppo ingenti.e il suo copilota avevano tentato di riparare l’automobile incidentata durante la notte, ma il team M-ha giudicato la vettura non idonea al proseguimento. Il quattro volte vincitore della competizione (2010 con Volkswagen, 2018 con Peugeot, 2020 con X-rai e 2024 con Audi) saluta la manifestazione anzitempo: “Ci siamo ribaltati tra le dune, la macchina era un po’ scossa e lo siamo anche noi”.