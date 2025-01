Lanazione.it - Chiarini e D’Alessandro decisivi. La T Gema brinda alle Final Four

Malvin 68 La T Tecnica75 MALVIN SANT’ANTIMO: Lucas 14, Jurcek 17, Rota 3, Colussa 2, Lenti 14; Berra 6, Ruggiero 6, Mehmedoviq 4, Spinelli 2, Stentardo, Neri ne. All. Gandini. LA T TECNICAMONTECATINI: Burini 5,17, Toscano 8,15, Bedin 3; Di Pizzo 9, Acunzo 8, Savoldelli 8, Passoni 2, Gattel ne, Cellerini ne, Albelli ne. All. Del Re. Arbitri: Marzo e Giambuzzi. Parziali: 20-12, 29-28, 50-49. Non manca l’appuntamento con la storia La T TecnicaMontecatini, che riesce a piegare la resistenza della Malvin Sant’Antimo con il punteggio di 68-75 e si conferma al secondo posto al giro di boa del campionato, centrando la tanto agognata (e meritata) qualificazionedi Coppa Italia di categoria. Si sapeva che sarebbe stata una battaglia e battaglia è stata al palazzetto dello sport di Casalnuovo di Napoli, con gli uomini di Del Re che sono riusciti a portarla a casa al termine di quaranta minuti giocati sul filo del rasoio, eccezion fatta per il primo quarto e mezzo.