Canada dimissioni Trudeau | due donne in prima fila per incarico premier

(Adnkronos) –Ci sono duetra i principali candidati a succedere a Justin, che oggi ha annunciato leda leader del partito liberale e dadelche lascerà però quando si sarà concluso il processo per la scelta del nuovo numero 1 del partito. Laè Chrystia Freeland, ex vicee ministra delle Finanze, la cui clamorosa uscita dal governo di– con tanto di pubblicazione della lettera diin cui affermava di lasciare per divergenze sul modo di affrontare la minaccia dei dazi di Donald Trump – a dicembre ha esacerbato la grave crisi che giù viveva il, portandolo così alla decisione di oggi. La 56enne ex giornalista, nata nella provincia di Alberta da una madre ucraina, è stata nel governo disin dal 2015, due anni dopo il suo ingresso in Parlamento, ricoprendo diversi incarichi.