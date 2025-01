Abruzzo24ore.tv - Azienda agricola in fiamme: grave il proprietario, ustioni estese nel tentativo di domare il fuoco

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Tragedia sfiorata in un’di Massa d’Albe, dove questa mattina un violento incendio ha distrutto circa mille balle di fieno. Neldisperato di spegnere le, il, un uomo di 62 anni identificato come L.D., ha riportatogravi su gran parte del corpo. Nonostante le ferite, è riuscito a chiamare i soccorsi prima di crollare. Sul posto sono prontamente intervenute squadre dei vigili delprovenienti da L’Aquila e Avezzano, supportate da un’ambulanza del 118 e dai carabinieri. Il, soccorso in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano in codice rosso. La gravità delle sue condizioni ha spinto i medici a trasferirlo al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, specializzato nel trattamento di lesioni così