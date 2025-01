Oasport.it - Alla scoperta di Kimi Antonelli: perché il nuovo asso della F1 potrebbe essere italiano

Andreasarà, indipendentemente dal risultato finale, uno dei protagonisti del Mondiale F1 2025. L’debutterà con Mercedes accanto al britannico George Russell, pronto per prendere il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton che come noto si sposterà in Ferrari per intraprendere una nuova sfida.Il bolognese riporta il Bel Paese nella massima formula, non accadeva dal GP Abu Dhabi 2021 quando in casa Sauber si decise di interrompere il rapporto con il futuro vincitore24 Ore Le Mans Antonio Giovinazzi.si presenta ai nastri di partenza di F1 a soli 18 anni dopo aver disputato un anno in FIA F2 con i colori di PREMA. Il figlio di Marco, ex pilota e proprietario del team AKM Motorsport che gareggia attualmente con Mercedes nel CampionatoGT, ha preso le misure con la monoposto di FIA F2 nel corso del 2024 riuscendo ad imporsi in due occasioni (la Sprint Race di Silverstone e la Main Race di Budapest).