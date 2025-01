Ilrestodelcarlino.it - Via ai saldi invernali: "Tanto movimento, ma è soltanto l’inizio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Trenta, quaranta e cinquanta per cento. Le vetrine dei negozi di Rimini non stanno dando i numeri: sono iniziati i. Gli sconti andranno avanti fino al 4 marzo. Già durante la prima giornata di svendite sono stati tanti i riminesi che si sono riversati per le vie del centro. "Fino a qui non possiamo lamentarci per niente – spiega Alessandra, la titolare di Laltrastoria di via Sigismondo -. C’è, però questo è soloe dobbiamo aspettare marzo per tirare le somme". Dal negozio riminese dedicato all’abbigliamento femminile c’è comunqueottimismo per gli scontiiniziati ieri. "Sicuramente ci porteranno nuovi clienti e quelli affezionati saranno attirati a venire magari una volta in più a trovarci – continua la commerciante -. Se dovessi scegliere tra il Black Friday e gli sconti di mezza stagione non esiterei un attimo: gli sconti estivi esono molto più convenienti per i nostri affari.