United Cup, Coco Gauff piega Iga Swiatek in due set. USA in vantaggio nella finale a Sydney

Comincia bene per gli Stati Uniti ladellaCup. Sul cemento della Ken Rosewall Arena di(Australia),(n.3 del mondo) ha regolatosuper sfida del singolare femminile Iga(n.2 WTA) sul punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un match nel qualeha messo in mostra un’ottima condizione atletica, facendo la differenza soprattutto da questo punto di vista e riuscendo a tenere botta al tennis della sua rivale. In questo modo Taylor Fritz, nel prossimo match, ha l’opportunità di far calare il sipario in favore degli States con una vittoria contro Hubert Hurkacz.Nel primo set gli alti e bassi sono la caratteristica principale. Entrambe non riescono ad avere una resa al servizio adeguata e i break fioccano da una parte e dall’altra:va avanti 2-0, ma subisce un parziale di 3-0 da(due break); l’americana torna in auge nel sesto game con un altro contro-break (3-3).