Taranto, l’anno che sarà

Tarantini Time QuotidianoIl 2024 si è chiuso fra mille polemiche per la città capoluogo, e il 2025 potrebbe seguirne le stesse orme. Nella speranza, però, che giunga l’inversione di rottaappena trascorso non può considerarsi certo positivo per. Quando c’è grande incertezza politica e amministrativa, la città ne risente: è un dato di fatto. Nè possono bastare le parole del sindaco Melucci, a margine della privatizzazione degli asili comunali, che bollano in “odiatori seriali” quegli “avversari politici” che tendono a “compromettere il lavoro per le persone e per la città”. Insomma, come sempre, il primo cittadino non accetta critiche – a prescinderne dalla consistenza – e va avanti come un ‘frecciarossa’, nonostante i tanti inciampi lungo il percorso.D’accordo, giusto che Melucci persegua i suoi obiettivi: è una assunzione di responsabilità, ne va dato atto.