Oasport.it - Sinner debutta con Popyrin. Tra un precedente da riscattare e il ricordo della Coppa Davis

Jannikaprirà ufficialmente la propria stagione nella giornata di martedì 7 gennaio (alle ore 06.00 italiane) quando scenderà in campo a Melbourne per fronteggiare l’australiano Alexei. Il numero 1 del mondo ha deciso di aprire l’annata agonistica con un incontro di esibizione nell’ambitoAustralian Open Opening Weekend, una kermesse a scopo benefico a cui prenderanno parte diversi big in preparazione agli Australian Open, primo Slam dell’anno in programma dal 12 al 26 aprile.Il numero 1 del mondo, che non disputa un incontro da fine novembre, quando trascinò l’Italia verso la conquista, se la dovrà vedere contro il numero 24 del ranking ATP. Il 23enne cercherà di testare la propria condizione e di scaldare i motori in vista del prestigioso torneo i terra oceanica, dunque sarà interessato a vagliare i colpi e la forma fisica, il risultato non avrà sostanzialmente importanza.