Roma, sequestrati 5000 articoli venduti illegalmente nel Centro Storico

Controlli mirati contro l’abusivismo commerciale e per il decoro urbano: oltre 600 sanzioni nel fine settimana.Operazioni straordinarie di controllo sono state condotte dalla Polizia Locale diCapitale per contrastare l’abusivismo commerciale e garantire il rispetto delle norme sul decoro urbano. Nel corso del fine settimana, gli agenti del I Gruppohanno sequestrato oltrenelle principali strade e piazze del.Nel bilancio delle attività rientrano anche dieci persone fermate per accertamenti e l’emissione di quattro ordini di allontanamento (Daspo urbano). Le verifiche hanno riguardato in particolare le aree turistiche e quelle con beni artistici e monumentali, dove sono state elevate circa cento sanzioni per violazioni al regolamento di polizia urbana.