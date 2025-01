Pontiniaincidente frontale | due vittime

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.59 Un uomo e una donna,entrambi stranieri, sono morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 di ieri in strada del Quartaccio, nel comune di Pontinia, in provincia di Latina. Lesono i due conducenti di una Lancia Ypslion e di una Ford Focus che, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale del comune di Pontinia, si sono scontrate frontalmente nella via di campagna. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Pontinia e i Vigili del fuoco.