Lanazione.it - Picchia la compagna e la minaccia con il coltello. La vicina di casa chiama il 112, arrestato

FIRENZUOLA I piccoli paesi non sono purtroppo immuni dai casi di violenza domestica. Venerdì notte i carabinieri di Firenzuola hannoun 47enne di nazionalità rumena ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della57enne, anche lei rumena. L’allarme è scattato grazie ad unadella coppia, che ha capito che in quellasi stava svolgendo l’ennesima lite, e che ha prontamenteto il 112. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’episodio è da ritenersi riconducibile ad un’ennesima lite tra i due per futili motivi. Pare che durante il litigio l’uomo, presumibilmente sotto l’effetto alcol, abbia aggredito la, colpendola e scaraventandola a terra, per poirla con unda cucina. Ed è in questa situazione che, provvidenzialmente, sono intervenuti i carabinieri.