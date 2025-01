Ilnapolista.it - Per Libero il Napoli di Conte è una squadra spietata, la partita di Firenze è stata equilibrata

Perildiè una, ladiLa vittoria delper 3-0 nel commento del quotidiano:Il cinismo delcolpisce ancora. Non si direbbe dal risultato, 0-3, ma quella vinta dagli azzurri diin casa della Fiorentina è l’ennesimasporca di una. La prestazione di, che vale il quattordicesimo successo in campionato per i partenopei, rappresenta il manifesto della stagione delche resta sempre mentalmente in, approfittando delle disattenzioni avversarie. E l’equilibrio sul piano del gioco è evidenziato dalle statistiche: la Fiorentina calcia di più, 14 volte contro i 10 tentativi ospiti, mentre il possesso palla è leggermente in favore di. A rendere ancora più pesante il successo in terra toscana, tra l’altro, ci sono anche le pesanti assenze nel, per i problemi muscolari accusati da Kvaratskhelia e Politano.