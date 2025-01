Secoloditalia.it - Meloni da Trump, missione: liberare Cecilia Sala. Il presidente: “Giorgia s’è presa l’Europa” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Visita lampo dinegli Stati Uniti per un faccia a faccia con Donald, con un obiettivo prioritario: chiedere aiuto agli Usa per riportare a casa. La premier è giunta a Mar-a-Lago in Florida sabato sera per far visita aleletto e nelle prime ore della mattinata di domenica era già di ritorno nella Capitale dopo aver “spinto”, come rivelato dal New York Times, sul caso, il vero “motore” della visita lampo, tenuta super segreta fino all’atterraggio a Washington della premier. Di unain Florida in effetti si parlava da qualche giorno, una volta emerso che lanon sarebbe andata negli Usa per l’insediamento alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio, ma la tempistica è stata poi dettata dagli ultimi sviluppi di quella che il “Wall Street Journal” ha definito la “guerra ombra tra Stati Uniti e Iran in cui è rimasta coinvolta l’Italia”.