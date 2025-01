Iltempo.it - L'Udinese non sfonda, arriva il primo pari per il Verona

(ITALPRESS) –proprio nell'ultima giornata del girone d'andata ilpareggio stagionale dell'Hellas. Gli scaligeri, in dieci dal 71?, fermano sullo 0-0 un'troppo arruffona nella manovra offensiva. Runjaic lancia subito tra i titolari il neoacquisto invernale Solet in difesa e gli assegna anche compiti offensivi: l'ex Salisburgo, da braccetto, sarà il migliore in campo. Di fronte il tridente scaligero: c'è Suslov alle spalle di Tengstedt e Sarr nel 3-4-1-2. Spinge in avvio l'Hellas coi suoi giocatori offensivi, ma i friulani resistono e rischiano di colpire in mischia: è proprio Solet a sfiorare la rete. Col passare dei minuti torna davanti l'Hellas che, seppur col 40% di possesso palla, fa più movimento e più pressing dei rivali. Thauvin prova a colpire ilin ripartenza in un finale dal grande nervosismo, ma Montipò c'è: è 0-0 al riposo.