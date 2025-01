Quotidiano.net - Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin: “Penso che qualcuno le abbia fatto del male”

Trieste, 5 gennaio 2025 - Il giallo di- il mistero di Trieste - inizia nel pomeriggio del 5 gennaio di tre anni fa, nel parco dell’ex ospedale psichiatrico del rione San Giovanni, dove la 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 viene ritrovata cadavere, il corpo avvolto in due sacchi scuri, di quelli grandi da spazzatura. “Spero che non sia lei”, le prime parole del. Lomo raggiunto al telefono. Signor, il 15 gennaio è attesa la relazione medico legale di Cristina Cattaneo. Si attende la soluzione del mistero sulla morte di sua moglie? “Non so cosa aspettarmi ma purtroppo non credo. Temo che non si arrivi a capire davvero cos’è successo. Dopo tre anni e schiere di opinionisti, criminologi, esperti. Sono emerse tante tesi”.