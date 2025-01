Lanazione.it - L’ex assessore sfida il sindaco: "Faccia a faccia sul Palazzo Rosa"

Leggi su Lanazione.it

PONSACCOSanuele Ferretti non ci sta eilGabriele Gasperini. "A questo punto chiedo un confronto pubblico con ildi Ponsacco – ha scritto Ferretti sui social dopo le dichiarazioni di Gasperini rese note anche dal nostro giornale – Unmettendo a conoscenza dei fatti tutta la cittadinanza". Ferretti è disposto a presentarsi al confronto con ilcon carte e testimonianze per ripercorrere l’intera vicenda. Dalle elezioni finite al ballottaggio tra lo stesso Gasperini e Fabrizio Lupi del centrosinistra, all’accordo per l’appoggio elettorale a Gasperini della lista Civitas Ponsacco Samuele Ferretti (che al primo turno aveva sostenuto la candidatura adi Federico D’Anniballe) fino alla vittoria di Gasperini e alla nomina di Ferrettial sociale ed entrare nel dettaglio dell’attività della giunta, le riunioni a cuied (ex)hanno partecipato insieme per la questione del