Mister Movie | Ne Vedremo delle Belle Anticipazioni Puntata 5 Aprile Conti svela tensioni e super ospiti!

Cresce l'attesa per la terzadi Ne, lo show del sabato sera di Rai Uno. Il prossimo 52025, alle 21:20 circa, Carloguiderà il pubblico attraverso nuove, sorprendenti esibizioni e dinamiche impreviste tra le protagoniste in gara.Il noto conduttore Carloha condiviso alcuneesclusive, descrivendo un clima apparentemente sereno tra le concorrenti, forse fin troppo. Per aggiungere un pizzico di pepe, è stata introdotta un'urna per lettere anonime, sperando di stimolare qualche confronto diretto. Pare che alcune lamentele anonime siano già emerse, riguardanti in particolare i ritardi di Valeria.si augura che questo possa innescare reazioni più aperte tra le partecipanti nel corso della.Una significativa novità attende le concorrenti nella prossima serata: la consueta intervista sarà sostituita da una prova inedita.